نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكاميرون الأولي في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق بعد أيام قليلة منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في موسمه الحالي 2024، والتي تشهد مشاركة العديد من المنتخبات،ويعد أبرزهم منتخب مصر.

موعد انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، يوم 13 يناير الجاري الموافق السبت المقبل، بمواجهة قوية بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.

مجموعة منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة، من بطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات السنغال، غينيا، جامبيا.

موعد مباراة منتخب الكاميرون الأولى في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الكاميرون في مباراته الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، أمام منتخب غينيا، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 من شهر يناير الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب الكاميرون ضد غينيا، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الكاميرون ضد غينيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.