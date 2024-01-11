نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض محرز: نعرف وصفة الفوز بكأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعتقد كابتن الجزائر ونجم مانشستر سيتي السابق رياض محرز أنه يعرف وصفة الفوز بكأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال الاستعدادات الشاملة والحظ السعيد والخبرة.

وقال الجناح البالغ عمره 32 عاما للصحفيين: "أي دولة هي الأفضل استعدادا وتتمتع بقليل من الحظ ستسير على طول الطريق".

وأشار "الخبرة هي أيضًا عامل رئيسي، أنا والعديد من زملائي في الفريق الجزائري يعرفون كل شيء عن كأس الأمم ".

وتابع جناح الأهلي السعودي "إن البداية الجيدة غالبًا ما تكون أمرًا بالغ الأهمية، لقد فزنا على كينيا في مباراتنا الافتتاحية عام 2019 وفزنا بالبطولة، وتعادلنا مع سيراليون بعد ثلاث سنوات وفشلنا".

كان محرز المولود في فرنسا، والذي غادر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا العام، شخصية رئيسية عندما فازت الجزائر بكأس الأمم 2019 في مصر.

وكان أيضًا جزءًا من الفريق الذي كان أداؤه سيئًا عندما دافع عن اللقب في الكاميرون قبل عامين، حيث أدت الهزيمة أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج إلى الخروج من الدور الأول.