نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الإسباني وكأس إيطاليا.. جدول مباريات اليوم الخميس ١١ يناير حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة جدول مباريات اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري.

مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني اليوم

برشلونة أمام أوساسونا، وتنطلق المباراة الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم

يوفنتوس أمام فروسينوني، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية1.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

سيفاس سبور أمام جالاتا سراي، وتنطلق المباراة الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

طرابزون سبور ضد سامسون سبور، وتنطلق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد المباريات الودية الدولية اليوم

جنوب إفريقيا أمام ليسوتو، وتنطلق المباراة الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية.