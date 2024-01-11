منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -



يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.

ويسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز على منتخب موزمبيق وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.



وخاض منتخب مصر مباراة ودية أخيرة أمام منتخب تنزانيا يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة قبل السفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.



موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم.

القنوات الناقله لمباراه منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.