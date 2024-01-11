نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. غياب أونانا عن المباراة الافتتاحية ومفاجآة حول عقد ناصر منسي مع الزمالك وحقيقة عودة رمضان صبحي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 11-01-2024 في السطور التالية:

عاجل.. حقيقة رغبة الأهلي في عودة رمضان صبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي موهبة رائعة، لكنها انطفأت خلال الفترة الماضية، ولم يتم الحديث عن فكرة استبعاده من منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه عليه اتخاذ خطوات هامة نحو استعادة مستواه المعهود لأنه لاعب دولي منذ الصغر، ولا بد من التفكير في اتخاذ خطوة أفضل في مسيرته.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تداولت بعض الأنباء عن رغبة الأهلي في عودة رمضان صبحي، ولكن الموضوع لم يُناقش مطلقا في النادي الأحمر، ومنذ لحظة رحيله تم اغلاق الملف تمامًا، والموقف لم يتغير مطلقا، ومحمود الخطيب كان له جملة تاريخية وهي (انا مش زعلان منه.. بس زعلان عليه)".

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كواليس غير متوقعة في رحيل بالمر عن مانشستر سيتي

أراد لاعب خط وسط مانشستر سيتي السابق كول بالمر الرحيل على سبيل الإعارة، لكن بطل البريميرليج أصدر إنذارًا نهائيًا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".

لم يكن بالمر يرغب في الانتقال بشكل دائم ولكنه أراد الذهاب على سبيل الإعارة، ومع ذلك، قدم ناديه السابق، مانشستر سيتي، إنذارًا نهائيًا، يفيد بأن بالمر إما يبقى أو يتم بيعه، وبالتالي، انضم لاعب الوسط الإنجليزي إلى تشيلسي في صيف 2023.

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تأكد غياب أونانا عن المباراة الافتتاحية للكاميرون في الكان

قرر أندريه أونانا الغياب عن مباراة الكاميرون الأولى في كأس الأمم الأفريقية، للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبر.

تم التوصل إلى اتفاق بين الشياطين الحمر والاتحاد الكاميروني لكرة القدم للسماح لحارس المرمى بلعب المباراة ضد توتنهام قبل السفر إلى ساحل العاج للمشاركة في المباراة الافتتاحية للبلاد.

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مفاجآت كبرى بشأن عقد ناصر منسي مع الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي البنك الأهلي أوقف مفاوضاته لضم ثنائي الزمالك ناصر منسي ومحمد عبدالغني.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ناصر منسي طلب من البنك الأهلي الحصول على نفس راتبه من الزمالك وقدره 15 مليون جنيه في الموسم، وعقد اللاعب الموثق في اتحاد الكرة بـ13 مليون و67 الف".

وأضاف: "البنك الأهلي كان يمنح ناصر منسي 6 مليون سنويا، وفوجئوا بتقاضيه مبلغ وصل لـ15 مليون في الزمالك، ووصل عقده في 4 سنوات 67 مليون جنيه".