نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا يكشف مفاجأة الموسم.. أمير توفيق فاوضني للانتقال إلى الأهلي وهكذا كان ردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر نبيل عماد دونجا، نجم خط وسط نادي الزمالك الحالي، عن تفاصيل وكوابيس مفاوضات النادي الأهلي معه لضمه قبل انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك في الموسم قبل الماضي.

ورحل دونجا إلى الفارس الأبيض منذ موسم ونصف قادما من صفوف نادي بيراميدز.

- دونجا يتحدث عن مفاوضات الأهلي

وصرح نجم الزمالك خلال تصريحاته مع مهيب عبد الهادي برنامج (اللعيب) ام بي سي مصر:" منذ 3 مواسم دخل الأهلي في مفاوضات مع بيراميدز لضمي قبل الحديث مع الزمالك".

وتابع:" أمير توفيق تواصل معي شخصيا للتوقيع مع الأهلي، وقمت بالرد عليه إني لاعب في نادي بيراميدز وأي مفاوضات ستكون مع الإدارة، ولم اسأل عن الموضوع بعدها نهائيا ولا أعلم ماذا حدث".

وأختتم:" الجميع يعلم إني دائما أضع الأولوية لنادي الزمالك أنا معجون زمالك وحال تخيري بين الأهلي والزمالك سأختار الأبيض بالتأكيد".