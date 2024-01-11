نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو: نواجه ضغوطات كبيرة قبل كاس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تتعرض جنوب إفريقيا، التي لم تحقق إنجازات كبيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لضغوط هائلة للتفوق في بطولة 2024 في ساحل العاج، كما يقول النجم المهاجم بيرسي تاو.

ويواجه البافانا بافانا تونس ومالي وناميبيا في المجموعة الخامسة في كورهوجو، أقصى الشمال من بين المدن الخمس المضيفة.

وقال تاو للصحفيين بعد جلسة تدريبية في مدينة ستيلينبوش التابعة لجامعة كيب الغربية "من الصعب للغاية بالنسبة لنا إرضاء الجمهور، فنحن نتعرض لضغوط هائلة".

وأضاف جناح الأهلي المصري: "نهدف إلى أن نكون من بين أفضل الفرق في إفريقيا، لكن هذا لم يحدث منذ بعض الوقت".

وتابع "لقد كان المشجعون غاضبين منا لأننا لم نتمكن حتى من الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون قبل عامين ".

واستمر "إنهم يطالبون باستعادة الكأس من ساحل العاج، من الواضح أن هذا هو هدف اللاعبين أيضًا، لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية ".

واختتم "سيكون تجاوز الدور الأول أمرًا صعبًا بما فيه الكفاية، ثم ستواجه الفرق أربع مباريات خروج المغلوب للفوز بالمسابقة."