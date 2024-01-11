نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: غيرنا طريقة لعب الزمالك أمام أرتا سولار دون علم أوسوريو وصدمت من رحيل إمام عاشور للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود نبيل دونجا نحم نادي الزمالك، أن رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفارس الأبيض، كان هو القرار الصحيح خاصة وأن المدرب كان يقدم بعض الأفكار الغريبة في الملعب.

- دونجا يتحدث عن اوسوريو والشناوي

وأكد نجم الزمالك خلال تصريحاته مع مهيب عبد الهادي برنامج (اللعيب) ام بي سي مصر:" أوسوريو كان يغير في مراكز اللاعبين بشكل غريب، وظهرنا في البطولة العربية بشكل مميز بسبب أنه ركز بها فقط".

وتابع:" أثناء شوطي مباراة الزمالك وارتا سولار، جمعنا شيكابالا في غرفة خلع الملابس وقمنا بتغيير أسلوب اللعب نهائيا وفوزنا بالمباراة وأوسوريو علم ذلك ولم يذهب معنا لتحية الجماهير".

وواصل:" أرى أن ترتيب حراس مرمى منتخب مصر سيكون محمد الشناوي أولهم ثم أحمد الشناوي ثم صبحي وأبو جبل، والعديد من اللاعبين اقنعوني بالتوقيع للزمالك من بينهم بعض لاعبي الأهلي".

واشار:" أتمنى أن نتعاقد مع بعض الصفقات القوية منها عبد الله السعيد وناصر ماهر، وأرى أن سيف الجزيري من أفضل مهاجمي الدوري المصري".

وتحدث عن إمام عاشور:" صدمت من انضمام إمام عاشور للأهلي لأن ما رأيته عكش ما حدث ودائما كان يقنعني بالانضمام للزمالك وجماهيره".