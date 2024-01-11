ماركيز لوبيز: نحترم لبنان.. ونسعى لتحقيق اللقب

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة لبنان في افتتاح كأس امم آسيا، والتي ستقام على ملعب لوسيل.

ماركيز لوبيز: نحترم لبنان

وأكد لوبيز استعداد لاعبيه للقيام ببطولة استثنائية، كما أشار إلى قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب اللبناني في افتتاح البطولة.

وقال لوبيز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة لبنان "نحن نحترم المنتخب اللبناني وسنسعى لتحقيق الفوز في المباراة".

وأضاف "أحب كرة القدم الهجومية، ولكن علينا أن نركز على الدفع من أجل إيجاد التوازن المطلوب، المنتخب القطري يضم العديد من اللاعبين المحترفين، وسنبذل قصارى جهدنا في البطولة، ونحتاج لمساندة الجماهير".

وتابع لوبيز متحدثًا عن أهمية أكرم عفيف للمنتخب القطري، حيث قال:" أكرم من أهم اللاعبين المتواجدين في قائمة قطر يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن لدينا عدد كبير من المحترفين في الفريق.

وأنفتح لوبيز بالحديث عن مواجهة لبنان:" أعشق مثل هذه التحديات، ولا أشعر بالضغط، ومعرفتي بالكرة القطرية ساهمت في انسجامي سريعًا مع المنتخب، سنواجه منتخبات متشابهة، ونطمح بالتأكيد للتأهل إلى الدور القادم".

واختتم لوبيز: أتوقع بطولة صعبة على جميع المنتخبات، ولكن نعمل بكل الطرق على الفوز باللقب لإسعاد الجماهير ".