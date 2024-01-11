نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق أوساسونا مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الرياض مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 38 نقطة.

ويواجه الفائز من مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أوساسونا نظيره فريق ريال مدريد الذي تأهل على حساب أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وسوف يتم نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق أوساسونا مساء اليوم الخميس في كأس السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات SSC.