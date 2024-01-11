القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

ومن المنتظر أن تقام المباراة في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب الفائز من مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أوساسونا ضد فريق ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق برشلونة أمام نظيره فريق أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وترددها هو:-

حراسة المرمى: بينا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستينسن، فورت.

خط الوسط: دي يونج، روميو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينها، فيران توريس، فيليكس.