بالقوة الضاربة.. تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا في كأس السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه أمام نظيره فريق أوساسونا مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في الرياض.

ويلتقي المتأهل من مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أوساسونا مع فريق ريال مدريد والذي حقق الفوز في نصف النهائي على فريق أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: بينا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستينسن، فورت.

خط الوسط: دي يونج، روميو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينها، فيران توريس، فيليكس