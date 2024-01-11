"كهربا هربان من مسرح مصر".. شاهد حركة نجم الأهلي في جلسة تصوير منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإجراء جلسة تصوير خاصة بلاعبي منتخب مصر وذلك استعدادا لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، وتنطلق بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.



وأثناء انتشار فيديو جلسة تصوير لاعبي منتخب مصر، علق الجماهير عليه بكلمات تشجيع كالتالي: "بالتوفيق يا رجالة أن شاء الله الثامنة"، وأخر رد علق قائلا: "القاهرة لها سيد واحد وهو منتخب مصر ".

وفي تعليق فكاهي علق أخر قائلا: "كهربا هربان من مسرح مصر".



ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، وتنطلق أولى مبارياته ضد منتخب موزمبيق، في المباراة التي تقام يوم 14 يناير، وفي ثاني مواجهاته تقام ضد غانا يوم 18 يناير ويختتم مبارياته أمام كاب فيردي يوم 22 يناير.

وقد وصلت بعثة منتخب الفراعنة مطار العاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء أمس الثلاثاء، وذلك للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023، التي تنطلق في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الأربعاء، مرانه الأول على الأراضي الإيفوارية، وذلك لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام ضد منتخب موزمبيق، في المباراة المحدد اقامتها مساء الأحد المقبل الموافق 14 يناير، في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية بالبطولة.