نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: حمزة المثلوثي أصبح أهم نجوم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة مدوية بعد تصريحاته عن زميله التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق بعد تألقه بقوة في الموسم الحالي.

- شيكابالا يتحدث عن المثلوثي

وصرح شيكابالا عبر شاشة قناة المحور عن زميله وأحد قادة الفريق حمزة الثلاثي قائلا:" لا يحتاج أن أتحدث عليه كلاعب كرة قدم بعد أن أصبح أحد أهم نجوم الزمالك في الفترة الأخيرة وعنصر أساسي يبنى عليه الفريق".

وتابع:" الثلاثي عانى بشدة في المواسم الماضية بعد أن غاب عن المشاركة بكأس يقرب من 9 أشهر ليعود بشكل قوي، أتمنى أن يتخذه الجميع قدوة".

وواصل:" أرغب بقوة أن يتمكن مسؤولو الفريق من ضم صفقات جديدة هذا الموسم تليق بأسم الفريق ومدى قوة جماهيريته حتى نتمكن من مواصلة المنافسة".

وأشار:" هدفنا هذا الموسم هو إضافة بطولة أو اتنين للفريق، والكونفدرالية هي الأكثر أهمية ونعمل على حصدها وسباق الدوري مازال طويل".

وأختتم:" جمهور الزمالك هو السبب في كل شئ نفعله دائما يساعدنا ويساندنا، نعمل الكثير لاسعادهم ونتمنى حضورهم خلفنا في كل المباريات، وسنقاتل لحسم لقب كأس مصر".