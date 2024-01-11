حسن الهيدوس: نحتاج لدعم جماهيرنا.. والجيل الحالي قادر التعامل مع الضغومات

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسن الهيدوس نجم المنتخب القطري لكرة القدم، استعداد العنابي، لبطولة كأس آسيا، ومواجهة لبنان في افتتاح البطولة على أرضية ملعب لويس، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم.

وخلال ظهوره خلال المؤتمر الصحفي قال الهيدوس:" مجموعة منتخب قطر في البطولة متقاربة ونسعى للفوز بأكبر عدد من النقاط ".

وأكد الهيدوس على ضرورة دعم الجماهير القطرية حيث قال:" جماهيرنا لا تحتاج لدعوة الحضور، نحن نحتاج إلى جهودهم من أول دقيقة حتى الدقيقة الأخيرة ".

وأشار نجم المنتخب القطري إلى التغيرات في معسكر العنابي مؤخرًا:" في بعض المرات التغيرات تنعكس بشكل إيجابي، والأجواء إيجابية في معسكرنا، لتغيير صورة المنتخب في الفترة الأخيرة ".

واختتم:" في كل مباراة أو بطولة نحن مطالبون بتحقيق الانتصارات، والجيل الحالي قادر على التعامل في هذه الضغوطات ".