هوجو بروس يكشف أسباب اختيار ثابانج موناري في قائمة جنوب إفريقيا للكان

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا سبب اختياره للاعب خط وسط أورلاندو بايرتس ثابانج موناري بدلًا من بعض اللاعبين الشباب في مركزه.

هوجو بروس يكشف أسباب اختيار ثابانج موناري

ولعب موناري لآخر مرة مع بافانا خلال الهزيمة 5-0 أمام فرنسا قبل عام وتم ضمه إلى القائمة المبدئية المكونة من 50 لاعبًا.

في المباريات الأخيرة، يبدو أن بروس رأى الحاجة إلى وجود لاعب قوي وهو متمسك باختيار موناري.

وقال بروس:" أعتقد أنك تعرف إلى أين نحن ذاهبون. نحن لن نخوض مباراة ودية، نحن ذاهبون إلى بطولة كبيرة وبعد ذلك يمكنك اختيار أو اختيار جميع اللاعبين الشباب وقبل أن تلعب مباراة واحدة تكون بالفعل خارجًا لأن هؤلاء اللاعبين ".

وأضاف "لذلك، تحتاج أيضًا إلى أن يكون لديك مزيج جيد ولهذا السبب اخترت ثابانج واخترتهم بالفعل من قبل ولكن بعد ذلك فجأة لا أعرف ما حدث في بايرتس لكنه فجأة لم يلعب بعد فرنسا ".

وتابع "لا أعرف، لكن كما ترى الآن هذا الموسم، فهو يلعب مرة أخرى بانتظام وأعتقد أنه عندما نواجه مشكلة مع الصفات التي يتمتع بها، عندما نواجه مشكلة هناك، فهو الرجل المناسب."

موناري، خاض أربع مباريات دولية فقط ولعب اثنتين من تلك المباريات تحت قيادة بروس، ينظر المدرب البلجيكي المولد إلى بعض الجوانب الرئيسية.

وأشار:" إنه يتمتع بالخبرة، إنه لاعب جيد، وهو جيد في فترة التعافي. لذلك، هذا هو السبب وراء وجود ثابانج معنا ومرة أخرى، ربما يمكنك أن تقول "ولكن هذا أيضًا" ولكن هذه خيارات. عندما يتعين عليك الاختيار هناك".

واختتم بروس: "هناك مناقشات دائمًا، اخترته ولكن نعم، ربما الآخر، لكل شخص الحق في التفكير فيما يريده ولكن سبب وجوده هنا هو ما قلته".