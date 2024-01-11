نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا الكان.. ابتسامة صلاح وعلم النني وصرخة زيزو و"ني ني" كهربا أبرز اللقطات في سيشن الفراعنة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - خضع لاعبو منتخب مصر لجلسة تصوير أقامها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك استعدادا لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، وتنطلق بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.



ونال فيديو جلسة تصوير لاعبي منتخب مصر، إعجاب الجماهير، بإبتسامة محمد صلاح وهو يشاور على علم مصر المرفق بتيشيرت المنتخب، كما قرر محمد النني ارتداء علم مصر وهو يخضع لجلسة التصوير، وصرخة زيزو، واستخدم كهربا حركته الشهيرة الفكاهية " ني ني".

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، وتنطلق أولى مبارياته ضد منتخب موزمبيق، في المباراة التي تقام يوم 14 يناير، وفي ثاني مواجهاته تقام ضد غانا يوم 18 يناير ويختتم مبارياته أمام كاب فيردي يوم 22 يناير.

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وقد وصلت بعثة منتخب الفراعنة مطار العاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء أمس الثلاثاء، وذلك للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023، التي تنطلق في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الأربعاء، مرانه الأول على الأراضي الإيفوارية، وذلك لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام ضد منتخب موزمبيق، في المباراة المحدد اقامتها مساء الأحد المقبل الموافق 14 يناير، في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية بالبطولة.

