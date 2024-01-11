نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة هامة للجماهير من مدرب ونجم الهند قبل مواجهة استراليا في كأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه إيجور ستيماخ، المدير الفني لمنتخب الهند، رسالة للجماهير قبل المباراة المرتقبة بين فريقه ومنتخب استراليا، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، وأكد نجم المنتخب الهندي سونيل تشيتري، على أن الحصول على نتيجة ضد استراليا شئ مثير.

ويستهل منتخب الهند مشواره بملاقاة أستراليا يوم 13 من يناير على استاد أحمد بن علي المونديالي، على أن يواجه بعدها بـ5 أيام منتخب أوزبكستان على الملعب ذاته قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعة بمواجهة سوريا على استاد البيت يوم 23 من نفس الشهر.

قال إيجور ستيماخ مدرب الهند للجماهير: "نحن نحبهم! نحن نعلم مدى توقعهم منا، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم هنا في الدوحة. نأمل أن نتمكن من منحهم بعض اللحظات السعيدة”.

وتحدث سونيل تشيتري نجم المنتخب الهندي: "نريد تحقيق أكبر نتيجة للمستضعفين في المباراة الأولى، لا أحد، ولا حتى أصدقائك، يمنحك الفرصة تخيل، إذا حصلت على نتيجة ضد أستراليا، فهذا شيء ستموت بسببه".

وشارك منتخب الهند في كأس آسيا 4 مرات من قبل، أعوام 1964، 1984، 2011 ثم النسخة الأخيرة في 2019، لكن تبقى وصافة نسخة 1964 الإنجاز الأهم للكرة الهندية، حيث تواجد الفريق في المركز العاشر بنسخة 1984 وفي المركز الـ16 بنسخة 2011، وفي المركز الـ11 بنسخة 2019.