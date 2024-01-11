نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن معتوق: كأس آسيا البطولة الأخيرة لي قبل الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشار حسن معتوق قائد المنتخب اللبناني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة قطر، في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023، أن تلك النسخة ستكون الأخيرة له في مسيرته الكروية على المستوى الدولي.

ويستعد المنتخب اللبناني لمواجهة نظيره القطري على ستاد لوسيل، وذلك في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023.

وأشار معووق خلال تصريحاته أن المنتخب اللبناني يستعد لتحقيق نتيجة إيجابية على نظيره القطري: "سندخل لقاء الغد بتركيز كبير من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

وأشار معتوق:" منتخب قطر هو حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس آسيا، وهو فريق كبير جدًا لكننا لن نلعب تحت أي ضغوط".

وتابع:" نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية، فنحن أمام فرصة ذهبية للعب على ستاد لوسيل مسرح نهائي كأس العالم ".

واستمر:" بطبيعة الحال نعرف صعوبة المهمة في مباراة الغد وفي المجموعة".

وواصل:" مدربنا يعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب القطري، والضغوطات ستكون كبيرة عليهم أكثر منا ".

واختتم:" كأس آسيا ستكون البطولة الأخيرة لي مع المنتخب قبل إعلان الاعتزال ".

