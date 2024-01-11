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أحمد جودة - القاهرة -

قام النادي المصري بالإعلان عن حجز أرصدة النادي في البنوك من خلال بيان رسمي أصدره اليوم، وذلك جاء بسبب حُكم قضائي وفقا لحكم صادر لأحد المحاميين لاستحقاقه مبلغا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.

المصري البورسعيدي يعلن عن حجز أرصدة النادي في البنوك من خلال بيان رسمي



وأبدى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، اسفة لما صدر من الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك، حيث أن ذلك يهدد مسيرة النادي وجاء البيان كالتالي:

"يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022، فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية".

واستكمل: "على الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعدى سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، فوجيء مجلس إدارة المصري بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاء لحُكم صادر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق".

وواصل: "مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أيٍ من القضايا، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة".

واختتم: "ويُبدي مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية".