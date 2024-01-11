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أحمد جودة - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، إلى التدريبات مساء اليوم الخميس استعدادا للمرحلة المقبلة.

مارسيل كولر السبب.. تعديل موعد تدريب الأهلي اليوم



وكان السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبيه راحة من التدريبات، بعد الفوز على فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على الأراضي الإماراتية.



وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كولر وصل فجر اليوم من سويسرا، ويقود الفريق في التدريبات مساء على ملعب التتش.



وأضاف، أن هناك اجتماع بين كولر ومعاونيه قبل المران، لمناقشة خطة المرحلة المقبلة والمعسكر الخارجي الذي سيخوضه المارد الأحمر بالإمارات في الفترة القادمة.



وتابع، أن المران سيكون في التاسعة مساء بسبب تأخر وصول عدد من أفراد الجهاز الفني، حيث من المنتظر وصولهم إلى القاهرة عصر اليوم كما أكدوا للمدرب السويسري.



ومن المتوقع أن يشهد مران الفريق عددا من الناشئين، وذالك لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، وتعويضا لغياب الدوليين المتواجدين حاليا بمعسكرات منتخبات بلادهم، استعدادًا لأمم إفريقيا.