نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: كيف وزع بيكنبارو ثروته.. آس: ​ريال مدريد​ وأتلتيكو مدريد​ مباراة لا يمكن نسيانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 11-01-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم بيلد كيف وزع بيكنبارو ثروته.. لقد قرر وصيته في فبراير ذا صن بطاقة حمراء..كايل والكر الخائن تتركه زوجته الحسناء آني كيلينر حيث غادرت القصر الزوجي واعلنت ذلك عبر بيان آس ​ريال مدريد​ 5-3 ​اتلتيكو مدريد​.. مباراة لا يمكن نسيانها.. برشلونة​ امام ​اوساسونا​ اليوم

