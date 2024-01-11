الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: كيف وزع بيكنبارو ثروته.. آس: ​ريال مدريد​ وأتلتيكو مدريد​ مباراة لا يمكن نسيانها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: كيف وزع بيكنبارو ثروته.. آس: ​ريال مدريد​ وأتلتيكو مدريد​ مباراة لا يمكن نسيانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 11-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 بيلد

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كيف وزع بيكنبارو ثروته.. لقد قرر وصيته في فبراير

 

ذا صن

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بطاقة حمراء..كايل والكر الخائن تتركه زوجته الحسناء آني كيلينر حيث غادرت القصر الزوجي واعلنت ذلك عبر بيان

آس

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​ريال مدريد​ 5-3 ​اتلتيكو مدريد​.. مباراة لا يمكن نسيانها.. برشلونة​ امام ​اوساسونا​ اليوم

 


 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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