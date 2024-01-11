إبراهيم عبد الخالق لـ "دوت الخليج الرياضي": صلاح قادر على تتويج مصر بكأس أمم إفريقيا.. السنغال سيناقس بقوة ومفاجآة الحصان الأسود

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل دوت الخليج الرياضي مع إبراهيم عبد الخالق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والإسماعيلي السابق للحديث عن بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام خلال الأيام القليلة القادمة في كوت ديفوار.

إبراهيم عبد الخالق لـ "دوت الخليج الرياضي": صلاح قادر على تتويج مصر بكأس أمم إفريقيا

وأدلي إبراهيم عبد الخالق العديد من التصريحات القوية حول البطولة التي ستقام في كوت ديفوار والذي يشارك فيها المنتخب المصري ويمنى النفس في التتويج بها للمرة الثامنة في تاريخه بعد غياب كبير عن منصات التتويج منذ 2010.

وجاء الحوار على النحو التالي:

في البداية ما رأيك في اختيارات روي فيتوريا لقائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ؟

اختيارات روي فيتوريا إلى حد ما منطقية للغاية خاصة أن تلك القائمة هي الأفضل في جميع المراكز باستثناء لاعبين فقط ولكن كل التوفيق للمدرب البرتغالي ويقود منتخبنا لتقديم بطولة كبيرة.

روي فيتوريا

من هو المنتخب الذي ترى أنه قادر على الظفر بلقب الحصان الأسود لتلك النسخة ؟

منتخب المغرب قدم بطولة كبيرة للغاية في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر 2022 تحت قيادة وليد الركراكي خاصة أن المنتخب المغربي لم يقدم بطولة كبيرة في أمم إفريقيا الماضية، لذا اتوقع أن المنتخب المغربي سيكون الحصان الأسود في تلك البطولة.

منتخب المغرب

لاعب تتوقع تألقه من جانب منتخب مصر ؟

منتخب مصر يمتلك عدد كبير من النجوم المتألقين في الفترة الأخيرة ولكن أتوقع أن التألق سيكون من نصيب إمام عاشور خاصة ان اللاعب يقدم مستويات كبيرة مع النادي الأهلي بالإضافة إلى محمود كهربا في حالة المشاركة في مركز المهاجم.

اللاعب الثالث الذي أتوقع تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا هو أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي يستمر في تقديم أفضل أداء مع الفارس الأبيض.

منتخب عربي سيودع البطولة من الأدوار المتقدمة ؟

أتوقع خروج منتخب تونس منذ الأدوار المتقدمة ولكن ليس من دور المجموعات بل أن المنافسة سوف تكون صعبة في تلك الدور خاصة أن المجموعة تمتلك منتخبات قوية مثل جنوب إفريقيا ومالي.

هل يقدر محمد صلاح على قيادة الفراعنة للظفر بلقب أمم إفريقيا بعد خسارة نهائي نسختي 2017 و2021؟

محمد صلاح نجم كبير في نادي ليفربول ومنتخب مصر وقادر على قيادة منتخب مصر وأتوقع أن الدولي المصري سيقدم مستوي كبير في كأس أمم إفريقيا بالإضافة إلى مساعدة النجوم الأخرين الكبار مثل محمود تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد النني من أجل الحصول على الثامنة.

محمد صلاح

برأيك لاعب كان يستحق التواجد في البطولة ولم يتم ضمه ؟

قائمة منتخب مصر جميعها منطقية ولكن من وجهة نظري كان لا بد من انضمام حسين الشحات لاعب الأهلي بعد تألقه مع المارد الأحمر في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى محمد شريف نجم الخليج في دوري روشن السعودي.

المنتخبات القوية في بطولة كأس أمم إفريقيا

منتخب السنغال من المنتخبات القوية خاصة أنها تمتلك عدد كبير من النجوم الكبار أبرزهم ساديو ماني وغيرهم من النجوم وأتوقع تألقهم في تلك البطولة.