نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل فشل مفاوضات البنك الأهلي مع ثنائي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن صفقة إنتقال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ناصر منسي ومحمد عبد الغني، إلى نادي البنك الأهلي قد توقفت بسبب تمسكهما بالحصول على مبالغ ضخمة مثل التي يحصلون عليها داخل القلعة البيضاء.



وكشف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن ناصر منسي طلب الحصول على ما يقرب من ١٥ مليون جنيه وهي قيمة عقده في نادي الزمالك فيما عرض نادي البنك الأهلي ستة ملايين جنيه فقط وهي نفس قيمة عقده السابق مع النادي قبل الانتقال إلى الأبيض.



كما طلب محمد عبدالغني الحصول على ١٠ ملايين جنيه بزيادة أربعة ملايين عن عقده الحالي مع الزمالك حيث يتقاضى ٦ ملايين جنيه حاليا.



وأضاف شبانة، بأن إدارة البنك رأت أن المبالغ المطلوبه مبالغ فيها جدا وبناء عليه قد توقفت المفاوضات.



وأتم شبانة حديثة، بأنه يجب فتح ملف عقود بعض اللاعبين الحالية الكبيرة جدا مقارنة بما يتم تقديمه داخل الملعب في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.



ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل الحفاظ على تواجده في المنافسة بالبطولات المحلية والقارية.

