نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع المنتظر بين كولر والخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة.

كما يحضر الاجتماع المقرر عقده، لجنة التخطيط للكرة، لحسم استكمال خطة تدعيمات الشتاء.، وبحث المراكز المطلوبة بعد تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي.

وتعاقد الأهلي مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مقابل مليون و700 ألف دولار بجانب 300 ألف دولار أخرى كنوع من الامتيازات، على أن يتم تسديد قيمة الصفقة على 4 دفعات خلال سنتين.

واقترب النادي الأهلي، من حسم التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، بعد التوصل لاتفاق برحيل 3 لاعبين من فريق الشباب بالإضافة إلى مقابل مادي زهيد.

ومن المنتظر أن يدخل في صفقة عمر كمال عبدالواحد، كل من عبدالرحمن رشدان ومحمد عبدالله بالإضافة إلى أحمد خالد كباكا، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

ويعود الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها لمدة 10 أيام.