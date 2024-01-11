نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكد غياب ديبالا عن مواجهة ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



من المرجح أن يغيب مهاجم روما باولو ديبالا عن مباراة نهاية الأسبوع أمام ميلان في سان سيرو.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني مرة أخرى للإصابة في مباراة ديربي ديلا كابيتالي الليلة الماضية مع لاتسيو.

أُجبر ديبالا على الخروج بين الشوطين بسبب مشكلة تتعلق بعضلة فخذه، وهي نفس المشكلة التي أجبرته على التغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع في ديسمبر.

وفقًا لصحيفة " كورييري ديلو سبورت " ، سيخضع ديبالا لمزيد من الاختبارات في تريجوريا إما اليوم أو غدًا ولكن من المتوقع أن يغيب عن مباراة نهاية الأسبوع في ميلانو، ومن المحتمل أن يغيب عن الملاعب لبعض الوقت.

حتى الآن هذا الموسم، غاب ديبالا عن سبع مباريات وتسببت الإصابات في عدم لعبه بشكل لائق بنسبة 100%.

