نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يغلق الباب أمام عودة رمضان صبحي نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، ما يتردد عن إمكانية استعادة خدمات رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والتعاقد معه بالفترة المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود مرونة لدى مسؤولو النادي الأهلي، للعفو عن رمضان صبحي والعمل على عودته مرة أخرى بالموسم المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن النادي الأهلي لم يعد النظر في موقف رمضان صبحي، وهذا الملف مغلق تمامًا ولا يوجد حديث فيه من الأساس.

وتابع: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبق وأن أصدر قرارا بإغلاق هذا الملف تمامًا وعدم التطرق إليه، وعودة اللاعب مرة أخرى إلى التتش شئ من المستحيلات".

من ناحية أخرى، يعود الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها لمدة 10 أيام.