نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في صفقة عمر كمال.. تفاصيل اتفاق الأهلي وفيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع عمر كمال عبدالواحد على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يتم حسم المفاوضات بين الناديين خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن ينضم كل من عبدالرحمن رشدان وأحمد زعلوك وأحمد خالد كباكا ثلاثي فريق الشباب، على سبيل الاعارة إلى مودرن فيوتشر، لمدة موسمين ونصف.

ووضع النادي الأهلي في عقد الصفقة، بند يتيح له أحقية استعادة أي لاعب من الثلاثي بعد سنة ونصف من الإعارة مقابل اختيار مودرن فيوتشر للاعب بديل.

ويستعد عمر كمال عبدالواحد في الوقت الحالي للمشاركة مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

من ناحية أخرى، يعود الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها لمدة 10 أيام.