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أحمد جودة - القاهرة - حث رئيس اتحاد الكرة النيجيري، هون غبنجا إليجبيلي، فريق النسور على تأمين لقب كأس الأمم الأفريقية الرابع للبلاد، لتوسيع النظام البيئي المحلي لكرة القدم.

غبنجا إليجبيلي يحث نيجيريا على الفوز بكأس الأمم الأفريقية

تحدث إليجبيلي إلى وسائل الإعلام المحلية على هامش حفل وداع الفريق في لاغوس وأشار إلى أن الفوز باللقب سيؤدي إلى تأثير الدومينو المتمثل في زيادة الاهتمام بكرة القدم بين الشباب.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم النيجيري، إن النجاح في كأس الأمم الأفريقية سيحفز أيضًا أعمال كرة القدم بشكل عام حيث سترتفع الاستثمارات المحلية والدولية في الرياضة.

قال البرلماني الوطني السابق "في الوقت الحالي، هناك اهتمام متزايد بكرة القدم بين الأولاد والبنات الصغار، لكن الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية الرابع سيحفز المزيد من الأعداد ويزيد شهيتهم ليكونوا مثل مواطنيهم الذين جعلوا النجاح ممكنًا".

وأضاف "ليس هناك شك في أن كرة القدم المحلية كانت في مسار تصاعدي من حيث الاستثمارات، خاصة في الدوري، الفوز بكأس الأمم الأفريقية سيضيف قوة دافعة لقدرتنا على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لأن النجاح هو قطب الصناعة".

وأشار إلى أن مجلس إدارة الدوري الوطني لكرة القدم والأندية ولاعبيها سيتوجهون نحو سوبر إيجلز، وهو سبب إعادة جدولة مباريات الجولة 18 التي تعارضت مع مباراة نيجيريا الافتتاحية يوم الأحد.

يبدأ النسور سعيهم للحصول على اللقب، يوم الأحد بمباراة في المجموعة الأولى ضد غينيا الاستوائية، ثم المباراة الثانية بالمجموعة ضد المضيفة كوت ديفوار يوم الخميس 18 يناير والمباراة الأخيرة يوم الاثنين 22 يناير ضد غينيا بيساو.