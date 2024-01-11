نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تركي لضم عصام ثروت حارس المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى النادى المصرى خطاب من إحدى شركات التسويق التركية والتى ترغب فى تسويق حارس الفريق عصام ثروت فى إحدى فرق تركيا سواء بالدورى الممتاز أو الدرجة الأولى.

وطلب الوكيل التركى أورهان والذى عرف نفسه بأنه معتمد لدى الإتحاد الدولى برقم تسجيل 0118، لمعرفة السعر المقرر لبيع الحارس.

تعاقد عصام ثروت مؤخرًا مع إحدى شركات التسويق وذلك من أجل تسويقه خارجيًا لا سيما بعد المستوى المبهر الذى قدمه مع النادى المصرى فى الفترة الأخيرة.

اتفق المصرى مع حارس الفريق على تمديد تعاقده الذى ينتهى هذا الموسم ولكن لم يحسم الأمر حتي الأن.

المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا للبنك الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر اليوم الخميس بعد راحة سلبية ليوم واحد عقب المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف مقابل لاشئ بكأس الرابطة.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره البنك الأهلي بالجولة الثانية بكأس الرابطة والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء الموافق السابع عشر من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.