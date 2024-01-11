نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته الجماعية اليوم الخميس استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء الموافق السابع عشر من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة لمدة يوم واحد عقب الفوز على نظيره المقاولون العرب بالجولة الأولي من المجموعة الرابعة بكأس الرابطة والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف مقابل لاشئ والتي جمعت بينهم على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية والفوز علي فريق البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط لمواصلة انتصاره بعد فوزه علي المقاولون العرب لتعزيز فرصة التأهل للدور المقبل في البطولة.

بيان رسمي من النادي المصري يؤكد فيه الحجز على أرصدته بالبنوك

أعلن النادي المصري البورسعيدي الحجز على أرصدة النادي في البنوك وذلك بسبب حكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.

وقال المصري في بيان رسمي: «يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022».

وأضاف البيان: «على الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية».