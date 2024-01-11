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أحمد جودة - القاهرة - تمت الصفقة.. عمر كمال لاعب للأهلي تعرف على موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة

حسمت رسميًا.. الأهلي ينهي صفقة عمر كمال عبدالواحد "تعرف على تفاصيل الصفقة"

عمر كمال، النادي الأهلي، مودرن فيوتشر، كشفت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي عن انتهاء الفريق من إتمام التعاقد رسميا مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، ومودرن فيوتشر.

وأوضح المصدر إلى أن الصفقة لم تكلف خزينه النادي أي مبالغ مالية، حيث تم إعارة ثلاث لاعبين من فريق الشباب إلى مودرن فيوتشر وهم المدافع عبدالرحمن راشدان، ولاعب خط الوسط أحمد خالد كباكا، والمهاجم محمد زعلوك لمدة موسمين ونصف.

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وأشار المصدر إلى أن الأهلي يحق له استعادة لاعب خط الوسط أحمد خالد كباكا، والمهاجم محمد زعلوك بعد موسم ونصف من الإعارة، حيث يوجد بند يسمح لهم بالعودة، ولكن سيستمر المدافع عبد الرحمن راشدان حتى نهاية مدة التعاقد، وفي حال قرار الأهلي إعادة أي لاعب قبل انتهاء المدة سيختار فريق فيوتشر لاعب أخر من الأهلي بنفس مدة العقد المتبقية.

مشوار عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبد الواحد، ولعب عمر كمال مع العديد من الأندية المصرية، ومع المنتخب الوطني ومن أبراز هذه الفرق:-اتحاد الشرطة، المصري، الأسيوطي، بيراميدز، الزمالك ولم يخوض أي مباراة مع الفريق بسبب إيقاف القيد، فيوتشر.

صفقات الأهلي

عمر كمال عبد الواحد

وبجانب عمر كمال عبد الواحد نجح النادي الأهلي في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم سيريس السويدى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة أربع مواسم ونصف لتدعيم خط الهجوم.

ويشار إلى أن الأهلي سيعود للتدريبات مساء اليوم بعد الاجازة التي حصل عليها الفريق بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري، والمدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن يشارك المهاجم الفلسطيني وسام أبو على في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد اجتياز الكشف الطبي.