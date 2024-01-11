نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الياباني يستأنف مرانه استعدادًا لبطولة كأس آسيا.. وموقف كوبو وميتوما بعد العودة من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استأنف المنتخب الياباني تدريباته، اليوم الخميس، الموافق 11 من الشهر الجاري في منشأة تدريب في الدوحة، قطر، قبل بطولة كأس آسيا.

المنتخب الياباني يستأنف مرانه استعدادًا لبطولة كأس آسيا

وشهد المران ظهور لاعب خط الوسط تاكيفوسا كوبو (سوسيداد) ولاعب خط الوسط كاورو ميتوما (برايتون)، الذي كان يتأقلم مع الإصابة داخل الملعب، على أرض الملعب لأول مرة في المعسكر التدريبي.

وكان كوبو يتدرب على تمرين مختلف بسبب الإصابة في فخذه الأيسر، لكنه في هذا اليوم شارك في التدريب العام مرتديًا المسامير، كما أنه شارك في جميع تمارين الركض بالكرة، والتمرير والسيطرة، وتدريبات الاستحواذ 5 ضد 5.

وعلى الرغم من التحول الحاد في مركز ثقله، كان يلعب دون أي علامات تأثر بالإصابة، وكانت تظهر عليه علامات التعافي السلس.



لم يشارك ميتوما الذي يعاني من الإصابة في كاحله الأيسر، في المران العام وظهر على أرض الملعب متأخرا بعد 45 دقيقة من البداية، حيث أنه كان يركض ببطء، بينما كان يرافقه أحد الموظفين.