موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباراة يوفنتوس وفروسينوني وذلك ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



بدأ يوفنتوس مشواره في بطولة كأس إيطاليا من دور الـ 16 حيث فاز على ساليرنيتانا بستة أهداف مقابل هدف بينما بدأ فروزينوني مشواره في كأس إيطاليا بالفوز على تورينو بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من البطولة قبل أن يطيح بنابولي من الدور ثمن النهائي بعد أن فاز عليه برياعية نظيفة.



يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 46 نقطة، حيث خاض حتي الأن 19 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في أربع مبارايات وخسر مباراة واحدة فقط.



في حين يحتل فروسينوني المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة خاضها حتى الآن.



موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني في كأس إيطاليا



من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وفروسينوني يوم الخميس 11 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات AD SPORTS PREMIUM الإماراتية بنقل أحداث المباراة.

