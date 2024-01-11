نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفروسينوني في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية عن موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني وذلك ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني في كأس إيطاليا



من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وفروسينوني يوم الخميس 11 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1 بنقل أحداث المباراة بتعليق عصام عبده.



تقوم شبكة قنوات أبو ظبي سبورت الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة مباريات كأس إيطاليا في الموسم الحالي بنقل أحداث المباراة.



التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي هوت بيرد

التردد 11747

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 3/4



التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي ياه سات

التردد 11938

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 9/8



أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفروسينوني فهي:



canale 5 italia -

TRT Spor HD -

CBC Sport HD -

Arena Sport 2 HD Premium Serbia -

Starz Play App -



بدأ يوفنتوس مشواره في بطولة كأس إيطاليا من دور الـ 16 حيث فاز على ساليرنيتانا بستة أهداف مقابل هدف بينما بدأ فروزينوني مشواره في كأس إيطاليا بالفوز على تورينو بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من البطولة قبل أن يطيح بنابولي من الدور ثمن النهائي بعد أن فاز عليه برياعية نظيفة.



يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 46 نقطة، حيث خاض حتي الأن 19 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في أربع مبارايات وخسر مباراة واحدة فقط.



في حين يحتل فروسينوني المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة خاضها حتى الآن.

