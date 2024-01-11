التفاصيل المالية في عقد عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل المالية في عقد عمر كمال عبد الواحد والذي أصبح على أبواب الانتقال إلى النادي الأهلي.

التفاصيل المالية في عقد عمر كمال عبد الواحد

وأتم النادي الأهلي كافة اتفاقاته مع نظيره فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ضم الأهلي لعمر كمال عبد الواحد جاء بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال المصدر إن عمر كمال عبد الوحد سيحصل على راتب ٦ ملايين جنيه في أول ٦ أشهر له وهي المدة المتبقية من هذا الموسم.

وأضاف المصدر بأن عمر كمال عبد الواحد سيحصل على راتب ١٠ مليون جنيه في الموسم الأول ويزيد مليون جنيه في الثاني على أن يحصل في الموسم الثالث على ١٢ مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن هناك بند في عقد عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي لتمديد عقده لموسم آخر بعد انتهاء المواسم الثلاثة ونصف.