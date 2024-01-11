بيسيرو يكشف موعد انضمام إيهيناتشو وتيريم موفي لمعسكر نيجيريا في كوت ديفوار

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني للمنتخب النيجيري خوسيه بيسيرو أن مهاجم ليستر سيتي كيليتشي إيهيناتشو ونجم نيس تيريم موفي سيلتحقان بزملائهما الدوليين في كوت ديفوار في نهاية الأسبوع المقبل.

بيسيرو يكشف موعد انضمام إيهيناتشو

تلقى الاتحاد النيجيري لكرة القدم الضوء الأخضر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونيس لإدراج موفي في تشكيلة النسور النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2023.

تم إدراج موفي في البداية في القائمة المؤقتة، وقد استفاد من انسحاب لاعب باير ليفركوزن فيكتور بونيفاس الذي اضطر إلى الانسحاب من الفريق بسبب إصابة في وتر العضلات تعرض لها في منطقة العضلة المقربة اليمنى خلال المعسكر التدريبي في أبو ظبي.

قام نيس بتأجيل رحلة موفي إلى إفريقيا لتمكينه من اللعب في لقاء الدوري الفرنسي يوم السبت ضد رين وتم تأكيد وجوده في نيس في الوقت الحالي حيث تم رصده وهو يتدرب مع زملائه في الفريق يوم الأربعاء.

وبحسب بيسيرو، فإن إيهيناتشو حصل على شهادة صحية من الجهاز الطبي لفريق ليستر سيتي للانضمام إلى معسكر سوبر إيجلز عشية المباراة الافتتاحية للبطولة أمام غينيا الاستوائية.

وقال بيسيرو لمسؤول الإعلام في الاتحاد النيجيري، بابافيمي راجي: "سيصل موفي في 14 يناير لأنه سيلعب في المركز 13 مع الفريق".

وأضاف "سيصل كيليتشي في 13 يناير، نحن على اتصال مع أخصائي العلاج الطبيعي في ليستر سيتي، ومع الطاقم الطبي، لدينا اتصال مع جميع العاملين في لاعبينا ".

وتابع "لذلك فهو يعمل هناك للتعافي لأننا نثق بهم. لديهم مواد جيدة ومعدات جيدة. أخبرونا أنه سيبدأ التدريب بنسبة 100% عند وصوله."

وبينما تم استبعاد موفي من مباراة الأحد ضد غينيا الاستوائية، يتعين على بيسيرو اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيضم إيهيناتشو إلى تشكيلة المباراة التي ستقام على ملعب ألاسان واتارا في أبيدجان.