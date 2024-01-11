سفيان فيجولي يكشف مفاتيح فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أنهت الجزائر استعداداتها في توجو قبل وصولها إلى كوت ديفوار مساء أمس الأربعاء 10 ديسمبر، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سفيان فيجولي يكشف مفاتيح فوز الجزائر بالكان

وبحسب سفيان فيجولي، فإن استعداداتهم سارت بشكل جيد، كما أن محاربو الصحراء على أتم الاستعداد للبطولة، حيث قال "لقد عمل الفريق بشكل جيد للغاية وكنا نعرف سبب وجودنا هنا في توجو ".

وأضاف:" كان هدفنا هو التأقلم، لأن الجو كان حارًا جدًا ورطبًا جدًا، حتى نكون مستعدين، في كوت ديفوار، الأمر هو الأفضل إلى حد ما، ونفس المناخ، لذلك جئنا إلى هنا في ظروف صعبة حتى لا نتفاجأ عندما نبدأ المنافسة".

وتابع: "الجميع مستعدون، وقبل كل شيء، الجميع يريد الفوز بالبطولة. على أي حال، لكي تصبح بطلًا لإفريقيا، عليك أن تكون أفضل مدافع ".

وأكد:" علينا حقًا أن نكون في قمة مستوانا دفاعيًا، نحن لدينا الجودة ونحن قادرون على التسجيل في أي لحظة ".

وسيبدأ المنتخب الجزائري مشواره بمواجهة أنجولا يوم 15 يناير.