بيسيرو يكشف أسباب عدم وجود جلسة تكتيكية للاعبو نيجيريا في المران الأول في كوت ديفوار

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خوسيه بيسيرو أسباب عدم وجود جلسة تكتيكية للاعبي المنتخب النيجيري في أول تمرين لهم في ساحل العاج يوم الأربعاء.

بيسيرو يكشف أسباب عدم وجود جلسة تكتيكية

بدأ بطل إفريقيا ثلاث مرات الاستعدادات لمباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية أمام غينيا الاستوائية، حيث أقيمت جلسة تدريبية في نفس اليوم الذي وصل فيه إلى أبيدجان.

بعد الرحلة الطويلة إلى ساحل العاج، ومع الأخذ في الاعتبار أن الفريق توقف في لاجوس قادمًا من أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، لم تكن حصة سوبر إيجلز التدريبية يوم الأربعاء صارمة.

وحث بيسيرو لاعبيه على التركيز التام قبل المباراة الافتتاحية للبطولة أمام غينيا الاستوائية يوم الأحد 14 يناير.

وقال بيسيرو خلال تصريحات عقب جلسة التدريب الاولى للنسور "التدريب اليوم كان للتعافي بعد الرحلة الطويلة والعروض التقديمية واجتماعات، ومقاطع الفيديو للجميع. ولهذا السبب لم نتمكن من إجراء تدريبات تكتيكية وتكييفية للتعافي بشكل جيد من أجل تدريبات الغد".

وأضاف "بالطبع، إنها بطولة صعبة. غينيا الاستوائية كان أداؤها أفضل منا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. إنه فريق جيد لكننا نريد الفوز ".

وتابع "نريد أن نكون مركزين بنسبة 100%، ليس فقط في التدريب، بل في الوجبات والراحة والاجتماعات. يجب أن نضع أقصى تركيزنا على جميع الأنشطة."

وأكد بيسيرو أنه لا يوجد مجال للأخطاء في أول مباراتين لنيجيريا في كأس الأمم الأفريقية أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج.

واختتم "في هذه المباراة، في المباراة التالية، لا يمكننا ارتكاب الأخطاء، علينا أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 100% أو أكثر ونقوم بلعبة جماعية للفوز بمباراتنا الأولى. إنه أمر مهم بالنسبة لنا ".