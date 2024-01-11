لاتسيو يبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

لاتسيو يبلغ نصف نهائي كأس إيطالياتأهل نادي لاتسيو إلى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بفوزه على نادي روما بهدف نظيف، الليلة الماضية، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

وسجل ماتيا زاكانيي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وسيلتقي لاتسيو، في الدور المقبل مع يوفنتوس أو فروزينوني اللذين يلتقيان اليوم في ختام الدور ربع النهائي.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 14 لقبا آخرها عام 2021، يليه كل من إنتر ميلان بطل الموسم الماضي وروما برصيد تسعة ألقاب لكل منهما آخرها عام 2008 بالنسبة لفريق العاصمة روما.