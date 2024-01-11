نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقرر خوض منتخب مصر على هذا الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقرر خوض منتخب مصر تدريباته على ملعب التدريب فقط استعدادًا لانطلاقة كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي هذا القرار طبقًا للوائح الاتحاد الافريقي بخوض منتخب مصر تدريباته على ملعب التدريب وليس على ملعب مبارياته.

يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة منتخب موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراه منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الامم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

القنوات الناقلة لمباراه منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الامم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

