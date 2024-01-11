نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أول صفقات طنطا الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي في ضم حارس مرمى النصر القاهري لمدة موسمين ونصف لكي ينضم إلى كتيبة حراس مرمى أبناء السيد البدوي.

وكانت لجنة الكرة والتي تضم المحاسب فايز عريبي رئيس ونائبة المحاسب محمد أبو فريخة وأمين الصندوق المستشار محمد صدقي وعضوية الدكتور أحمد شمس قد عقدت جلسة تفاوض مع اللاعب ووكيلة داخل النادي ونجحت في الحصول علي توقيعة لمدة موسمين ونصف تبدأ من شهر يناير الجاري.

ويعد حارس المرمي عبد العال محمود والشهير بميدو واحد من أميز حراس المرمي في فريق النصر القاهري الذي إنتقل منه اللاعب وقد سبق له اللعب لاندية زد وجولدي

موعد مباراة طنطا القادمة في دوري المحترفين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا لخوض مباراة الجولة السابعة عشر من منافسات دوري المحترفين والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم.