مجلس إدارة اتحاد الكرة ووفد الجمعية العمومية يزورون العامري فاروق

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أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدمه جمال علام رئيس الاتحاد، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على حالته، عقب الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

اتحاد الكرة والجمعية العمومية يزورون العامري فاروق

وضم الوفد إلى جانب علام كلا من، محمد حلمي مشهور، إيهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، بالإضافة لرؤساء بعض أندية الجمعية العمومية.

وترددت الشائعات خلال الساعات الماضية حول وفاة العامري فاروق، ولكن نفى خالد العامري، شقيق نائب رئيس النادي الأهلي كل ما تردد، موضحًا من خلال منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا:

«يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء ليه، الناس بتكتب حاجات غير سليمة، رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية، اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك».