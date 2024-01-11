وصول بعثة المنتخب الكوري إلى قطر وسط ترحيب كبير استعدادًا للمشاركة بكأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - وصل المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، الذي يهدف إلى الفوز بكأس آسيا لأول مرة منذ 64 عامًا، إلى الدوحة، قطر، منذ ساعات قليلة.

وصول بعثة المنتخب الكوري إلى قطر

حيث وصلت بعثة الفريق بقيادة المدرب يورغن كلينسمان إلى قطر عبر مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، بعد ظهر اليوم.

وعندما وصل المنتخب الكوري، رحب بهم مسؤولو وموظفو كأس آسيا من خلال تسليمهم قلائد الزهور والهدايا التذكارية.

كما أبهجت الجماهير المتجمعة في المطار بظهور المنتخب الكوري الذي يضم نجوما عالميين مثل سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير، وهوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون، ولي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان، وكيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ.

على وجه الخصوص، كان الاهتمام بسون هيونج مين ساخنًا، ومن بين المشجعين الذين جاءوا إلى المطار بزي توتنهام الذي يرتديه سون هيونج مين، كان هناك أيضًا مشجعون جلبوا العلم الكوري وصورًا مرسومة يدويًا، ابتسم سون هيونغ مين على نطاق واسع ولوح للجماهير.

ولم تحرز كوريا لقب كأس آسيا منذ خسارتها مرتين على التوالي في البطولة الأولى عام 1956 والبطولة الثانية عام 1960.

وفي حفل إطلاق كأس آسيا الذي أقيم في كوريا، أعرب المدرب كلينسمان عن تصميمه على الفوز قائلا: "سأبذل قصارى جهدي لأتمكن من رفع الكأس أمام الناس لأول مرة منذ 64 عاما ".

وتتواجد كوريا في المجموعة الخامسة إلى جانب البحرين والأردن وماليزيا في هذه البطولة، وستقام المباراة الأولى في المجموعة الخامسة أمام البحرين يوم 15 الجاري.