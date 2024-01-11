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أحمد جودة - القاهرة - أعرب عبدالله نيخاتي ندياي، نجم منتخب السنغال، عن سعادته بخوض مباريات مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا.

ويفتتح منتخب السنغال حامل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 مشواره في بطولة الأمم، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الجاري، وحتى 11 فبراير المقبل بمواجهة جامبيا.

عبد الله نياخاتي ندياي: حلم الطفولة اللعب مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا

حيث قال: "إنه حلم الطفولة اللعب في كأس إفريقيا، عندما كنت صغيرًا، كنت أشاهد مباريات المنتخب الوطني وأرتدي قميصي أمام التلفاز، لقد شاهدت لعب ساديو ماني وكاليدو كوليبالي واليوم، أنا معهم في الملعب، عندما يحدث لك ذلك، يمكنك أن تكون فخورًا بنفسك".

وتابع: "في إحدى المقابلات، قال كوليبالي إنه يراني مدربًا مستقبليًا للمنتخب الوطني، لقد أسعدني كثيرًا سماع ذلك، في الاختيار، يقدم لي الكثير من النصائح، يخبرني أنه يجب علي مواصلة العمل والتقدم، ويجب ألا أستسلم لأنني جزء من الجيل القادم ".

ويستهل السنغال مشواره بمواجهة جامبيا يوم 15 يناير الجاري، ثم الكاميرون في قمة مباريات المجموعة ثم ينهي دور المجموعات باللعب مع غينيا يوم 23 من الشهر ذاته على ملعب شارلز كونان باني في مدينة ياموسكرو.

