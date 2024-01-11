بتصريحات نارية.. الحاج ضيوف يُحذر منتخبات الكان من قوة السنغال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الحاج ضيوف، أسطورة منتخب السنغال، على أن المنتخب السنغالي أفضل فريق في إفريقيا لديه نجوم ولاعبين، مشيرًا إلى أنهم سيحصدوا اللقب مرة أخرى.

بتصريحات نارية.. الحاجي ضيوف يُحذر منتخبات الكان من قوة السنغال

حيث قال: "إنه ليس عبئًا متوقعًا، أعتقد أنه ضغط جيد لدينا أفضل فريق ونجوم اللحظة واللاعبون الذين يستمتعون على أرض الملعب والذين سيمنحون الكثير من المتعة".

وتابع: "أعتقد أن هذا ما نحن هنا من أجله، نحن نعلم أننا الفريق الذي يجب التغلب عليه، لكن قبل أن نتجاوزنا علينا أن نستيقظ مبكرًا جدًا".

وواصل: "سنتعلم الكثير من أخطائنا لنحاول الحفاظ على لقبنا وأعتقد أن هذا ضغط جيد، حيث أنه يمثل ضغطًا إيجابيًا بالنسبة لنا أن ننقل إلى هؤلاء اللاعبين الذين بدورهم سينقلون إلى المشجعين".

واكمل: "لا نختبئ خلف أي شيء اليوم لأن الجو حار جدًا بالنسبة للجميع، نحن حاملو اللقب وأعتقد أنه اليوم في هذه المنافسة بهذا الحجم، عليك أن تكون مستعدًا، لذلك لا أستطيع أن أتحدث إلا عن كرة القدم".

واستطرد: "عندما تنظر إلى هؤلاء اللاعبين، تجدهم جميعًا فخورين يجب أن تكون واثقًا، وأن تكون لديك الثقة لتقول إن لديك أفضل فريق، أعرف اللاعبين وألعب معهم كل يوم في التدريبات وأعتقد أنهم مصممون على أن يصبحوا أبطال إفريقيا مرة أخرى".

واختتم: "اليوم قلت لكم أيها النجوم الحاليون، أفضل فريق في إفريقيا في الوقت الحالي هو السنغال ونحن نمثل السنغال وإفريقيا وسنسعد الأفارقة".