توقعات الإعلامية مها بهنسي لكأس الأمم الأفريقية: مصروالمغرب في النهائي وصلاح نجم البطولة

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أحمد جودة - القاهرة -

هي احد أبرز الوجوه الإعلامية في مصر تمتلك حضور رائع على الشاشة الصغيرة عملت في المجال الإعلامي عبر التليفزيون والإذاعة لسنوات طويلة عملت بالعديد من الفضائيات والمحطات لهل ابرزها «النيل للمنوعات، Ten، التحرير، نجوم إف إم، ميجا إف إم، drn، نغم إف إم، »، وقدمت أيضا العديد من البرامج منها، «منورة بأهلها، صباح الورد، تريو» وغيرها..

توقعات الإعلامية مها بهنسي لكأس الأمم الأفريقية

هي الإعلامية مها بهنسي نجلة المخرج الراحل امالي بهنسي، حاورها دوت الخليج الرياضي حول توقعاتها لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وعن مدى إمكانية وصول مصر لمنصة التتويج:



توقعاتك لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية؟

ان شاء الله مكملين للمباراة النهائية، تاريخ منتخب مصر يؤكد ذلك بجانب ان القائمة الحالية تضم افضل اللاعبين على رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش المحترفين في الدوريات الأوروبية بجانب الحارس محمد الشناوي وكهربا وأمام عاشور نجوم الأهلي ونفس الأمر زيزو نجم الزمالك، اتوقع ان تكون مصر اول المرشحين مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا



ترشيحاتك للادوار النهائية مصر - المغرب - الجزائر- السنغال - نيجيريا مين يوصل للنهائي؟

المنافسة قوية جدا وصعبة بكل تأكيد لكن الاقرب مصر والمغرب



من سيكون نجم البطولة صلاح ام رياض محرز ام ساديو ماني ولا النيجيري أوسيمين؟

بكل تأكيد اتوقع ان يكون محمد صلاح هو نجم البطولة لامور كثيرة ابرزها ثبات مستواه في أوروبا مع ناديه ليفربول بجانب تاثيره الواضح مع منتخب مصر في الفترات الأخيرة واتوقع أيضا ظهور قوي لنجم الجزائر رياض محرز ونجم منتخب السنغال ساديو ماني



هل تتوقعي ان رحلات الجماهير المصرية من القاهرة إلى أبيدجان ممكن يكون ليها تأثير على لاعبي المنتخب؟



بالطبع الحضور والمساندة الجماهيرية مطلوبة جدا خارج حدود مصر واتوقع زيارات كثيرة للجماهير المصرية في كوت ديفوار كما حدث في البطولة الأخيرة في الكاميرون، اللاعبين المصريين مطلوب ان يشعروا بالدعم الجماهيري في المدرجات لان المنافسات صعبة جدا



لو عندك نصيحة لصلاح قبل انطلاق البطولة تقوليلوا ايه؟

ركز في ادائك ولا تنتبه للمتربصين زي ما عودتنا، انت آلافضل في إفريقيا وثقتنا فيك كبيرة جدآ..