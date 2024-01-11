نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. اتحاد الشرطة يعلن التعاقد مع محمد رضا بولا في الانتقالات الشتوية الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة التعاقد مع محمد رضا بولا لاعب نادي اليو ايجبت في الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين في الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا للفترة القادمة.

يسعى مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة التعاقد مع صفقات أخري استعدادًا للمباريات القادمة من دوري القسم الثاني ب.

وخسر اتحاد الشرطة من نظيره تيم أف سي بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري القسم الثاني ب.

موعد مباراه اتحاد الشرطة القادمة في دوري القسم الثاني ب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد الشرطة لخوض مباراة الجولة الحادية عشر من منافسات دوري القسم الثاني ب يوم الخميس القادم.

