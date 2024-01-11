نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أوحشتوني جدا".. كولر يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة للجماهير عبر مشاركة منشورًا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رسالة كولر لجماهير الأهلي

حيث جاء قائلا: “بعد فترة شاقة خضنا فيها 23 مباراة في 100 يوم منها 10 مباريات في آخر 33 يوما قبل التوقف الدولي يتخللها رحلات سفر طويلة ومرهقة إلى تنزانيا مرتين والسعودية مرتين والإمارات وجنوب افريقيا”.

وأضاف: “بعدها انهمكنا 3 أسابيع في معسكر طويل من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية ثم بطولة السوبر المصري لم يعرف يومنا فيها الا التدريبات الشاقة ومشاهدة عدد لا حصر له من الفيديوهات وتحليلها استعدادا لضغط وشدة مباريات علي أعلى مستوى”.

وأكمل: "بعد أن كللت جهودنا ببرونزية كأس العالم ثم كأس السوبر المصري كان لا بد من استراحة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمرحلة القادمة التي تحتاج منا كل ذرة عرق وتعب وجهد خاصة في ظل غياب 12 لاعبا مع منتخباتهم سواء الأول أو الأوليمبي".

وتابع: "‎وفي فترة الاجازة وسط ثلوج جبال سويسرا الخلابة التي تمنحني دوما القوة والصفاء لم أقم فقط باعادة شحن طاقتي لكن استغللت انا وجزء من فريقي المساعد تلك الاجازة لحضور الدورات التدريبية الالزامية في برن لتجديد رخصة التدريب (UEFA Pro)".

واختتم حديثه: " رسالتي إلى جمهور الاهلي العظيم: أوحشتوني جدا وسعيد لرؤيتكم قريبا مرة أخرى".