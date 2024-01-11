منافس مصر.. غانا تخوض مرانها الأول في كوت ديفوار استعدادًا للكان

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى لاعبو المنتخب الغاني حصتهم التدريبية الأولى في أبيدجان مساء أمس الأربعاء 11 يناير، قبل المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023.

غانا تخوض مرانها الأول في كوت ديفوار

وستواجه غانا منتخب الرأس الأخضر في مباراتها الأولى بالبطولة الأبرز في القارة يوم الأحد 14 يناير.

وصل الفريق إلى ساحل العاج بعد ظهر الأربعاء وسط ترحيب كبير في المطار، وهم يرتدون ملابس كينتي التقليدية، ثم توجه لاعبو الفريق إلى خوض أول حصة تدريبية مساء أمس.

وشارك جميع اللاعبين الـ27 في الحصة التدريبية الأولى أمس، قبل انطلاق البطولة.

وتقع غانا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر، موزمبيق وكاب فيردي.